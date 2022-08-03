Сигнал. Серия 8
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1-й сезон
8-я серия

Сигнал (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.02016, Sigeuneol
Детектив, Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

С 1986 по 1991 год в Хвасоне орудовал серийный маньяк. Он убил и изнасиловал 10 женщин, нападая и на школьниц, и на пенсионерок. Личность преступника так и не была установлена. В наши дни группа полицейских сумела перенестись в прошлое, чтобы помочь следователю по хвасонскому делу.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb