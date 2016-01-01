Сигнал (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

С 1986 по 1991 год в Хвасоне орудовал серийный маньяк. Он убил и изнасиловал 10 женщин, нападая и на школьниц, и на пенсионерок. Личность преступника так и не была установлена. В наши дни группа полицейских сумела перенестись в прошлое, чтобы помочь следователю по хвасонскому делу.



Сериал Сигнал 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.