Сигнал (сериал, 2016) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
8.92016, Sigeuneol
Детектив, Фантастика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
С 1986 по 1991 год в Хвасоне орудовал серийный маньяк. Он убил и изнасиловал 10 женщин, нападая и на школьниц, и на пенсионерок. Личность преступника так и не была установлена. В наши дни группа полицейских сумела перенестись в прошлое, чтобы помочь следователю по хвасонскому делу.
Сериал Сигнал 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb