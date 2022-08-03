Сигнал (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Дорама «Сигнал», 1 сезон, расскажет о двух детективах, которые сквозь время объединяются, чтобы поймать серийного убийцу. Профайлера из настоящего играет

Ли Джэ-хун, а полицейского из прошлого — Чо Джин-ун.



В первом сезоне вы познакомитесь с профайлером Пак Хэ-еном — бесстрашным циником, который давно разочаровался в системе правосудия, но загадочный случай дал ему возможность изменить ход истории. В 2015 году Пак Хэ‑ен случайно находит рацию, по которой выходит на связь с детективом Ли Джэ‑ханом из 1989‑го. Вместе они расследуют преступления: от похищений до серийных убийств, и пытаются сделать все, чтобы избежать новых жертв. Также Пак Хэ‑ен объединяется с Ча Су‑хен — женщиной-детективом, которая на протяжении 15 лет ищет своего исчезнувшего напарника. Каждое исправление прошлого меняет текущие события — и чем дальше, тем выше становится цена любых изменений.



Можно ли исправить прошлое, не потеряв настоящее? Южнокорейский сериал «Сигнал», 1 сезон, — отличная находка для любителей напряженных детективов про серийных убийц.

