Сигнал (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
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Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Сигнал
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Сигнал
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Дорама «Сигнал», 1 сезон, расскажет о двух детективах, которые сквозь время объединяются, чтобы поймать серийного убийцу. Профайлера из настоящего играет
Ли Джэ-хун, а полицейского из прошлого — Чо Джин-ун.
В первом сезоне вы познакомитесь с профайлером Пак Хэ-еном — бесстрашным циником, который давно разочаровался в системе правосудия, но загадочный случай дал ему возможность изменить ход истории. В 2015 году Пак Хэ‑ен случайно находит рацию, по которой выходит на связь с детективом Ли Джэ‑ханом из 1989‑го. Вместе они расследуют преступления: от похищений до серийных убийств, и пытаются сделать все, чтобы избежать новых жертв. Также Пак Хэ‑ен объединяется с Ча Су‑хен — женщиной-детективом, которая на протяжении 15 лет ищет своего исчезнувшего напарника. Каждое исправление прошлого меняет текущие события — и чем дальше, тем выше становится цена любых изменений.
Можно ли исправить прошлое, не потеряв настоящее? Южнокорейский сериал «Сигнал», 1 сезон, — отличная находка для любителей напряженных детективов про серийных убийц.