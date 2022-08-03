Сигнал (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02016, Sigeuneol
Детектив, Драма18+
О сериале
С 1986 по 1991 год в Хвасоне орудовал серийный маньяк. Он убил и изнасиловал 10 женщин, нападая и на школьниц, и на пенсионерок. Личность преступника так и не была установлена. В наши дни группа полицейских сумела перенестись в прошлое, чтобы помочь следователю по хвасонскому делу.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb