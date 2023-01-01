Чикагская печатная машинка
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Чикагская печатная машинка

Чикагская печатная машинка (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

9.02017, Sikago tajagi 1 сезон
Исторические, Зарубежные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Популярный молодой писатель Хан Сэ Джу во время турне по США замечает в чикагском кафе старинную печатную машинку корейского производства. Герой начинает чувствовать мистическую связь с уникальным аппаратом, будто бы тот уже принадлежал Хану в прошлой жизни. А если это и вправду так?

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb