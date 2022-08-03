Чикагская печатная машинка (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Популярный молодой писатель Хан Сэ Джу во время турне по США замечает в чикагском кафе старинную печатную машинку корейского производства. Герой начинает чувствовать мистическую связь с уникальным аппаратом, будто бы тот уже принадлежал Хану в прошлой жизни. А если это и вправду так?

