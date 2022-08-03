Чикагская печатная машинка (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
9.02017, Sikago tajagi
Исторический, Драма16+
Сезоны и серии
- 16+75 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+75 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+67 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+65 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+64 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+66 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+68 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+62 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+65 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+64 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+78 мин
Чикагская печатная машинка
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Популярный молодой писатель Хан Сэ Джу во время турне по США замечает в чикагском кафе старинную печатную машинку корейского производства. Герой начинает чувствовать мистическую связь с уникальным аппаратом, будто бы тот уже принадлежал Хану в прошлой жизни. А если это и вправду так?
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb