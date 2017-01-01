Чикагская печатная машинка. Серия 15
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Чикагская печатная машинка
1-й сезон
15-я серия

Чикагская печатная машинка (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

9.02017, Sikago tajagi
Исторические, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Популярный молодой писатель Хан Сэ Джу во время турне по США замечает в чикагском кафе старинную печатную машинку корейского производства. Герой начинает чувствовать мистическую связь с уникальным аппаратом, будто бы тот уже принадлежал Хану в прошлой жизни. А если это и вправду так?

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb