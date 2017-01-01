Чикагская печатная машинка (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
9.02017, Sikago tajagi
Исторический, Драма16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Популярный молодой писатель Хан Сэ Джу во время турне по США замечает в чикагском кафе старинную печатную машинку корейского производства. Герой начинает чувствовать мистическую связь с уникальным аппаратом, будто бы тот уже принадлежал Хану в прошлой жизни. А если это и вправду так?
Сериал Чикагская печатная машинка 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb