Счастье (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Дорама «Счастье» — увлекательный сериал про зомби-апокалипсис, сюжет которого навеян пандемией COVID-19: жители дома класса люкс отрезаны от мира из-за карантина. Вирус, захвативший страну, превращает людей в жаждущих крови зомби.



На что можно пойти, чтобы получить квартиру в доме комфорт-класса? Сотрудница отдела по борьбе с терроризмом Юн Сэ Бом заключает фиктивный брак с офицером, который влюблен в нее еще со школьных времен, — и благодаря замужеству переезжает в уютный комфортный дом. Но вскоре радость от переезда заканчивается, ведь дом запирают на замок, чтобы туда не проникли опасные зомби.



Чем закончится эта история с зомби и вирусо�м? Захватят ли зомби дом, который так хотела Юн Сэ Бом? Дорама «Счастье» с русской озвучкой ждет на Wink!



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