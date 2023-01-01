Счастье (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+67 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+66 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+63 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+69 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+69 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+68 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+63 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+73 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Дорама «Счастье» — увлекательный сериал про зомби-апокалипсис, сюжет которого навеян пандемией COVID-19: жители дома класса люкс отрезаны от мира из-за карантина. Вирус, захвативший страну, превращает людей в жаждущих крови зомби.
На что можно пойти, чтобы получить квартиру в доме комфорт-класса? Сотрудница отдела по борьбе с терроризмом Юн Сэ Бом заключает фиктивный брак с офицером, который влюблен в нее еще со школьных времен, — и благодаря замужеству переезжает в уютный комфортный дом. Но вскоре радость от переезда заканчивается, ведь дом запирают на замок, чтобы туда не проникли опасные зомби.
Чем закончится эта история с зомби и вирусо�м? Захватят ли зомби дом, который так хотела Юн Сэ Бом? Дорама «Счастье» с русской озвучкой ждет на Wink!
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыФантастика, Ужасы, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- АГРежиссёр
Ан
Гиль-хо
- Актриса
Хан
Хё-джу
- ПХАктёр
Пак
Хён-щик
- Актёр
Чо
У-джин
- ЛДАктёр
Ли
Джун-хёк
- ПХАктёр
Пэк
Хён-джин
- ПХАктриса
Пэ
Хэ-сон
- МЕАктриса
Мун
Е-вон
- ПХАктёр
Пак
Хён-су
- ЧУАктриса
Чон
Ун-сон
- СДАктриса
Сон
Джи-у
- ХССценарист
Хан
Сан-ун
- СММонтажёр
Стив
М. Чхве
- ПКМонтажёр
Пак
Кён-сук
- КИОператор
Ким
Ир-ён
- ЧСОператор
Чхве
Сан-мук
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон