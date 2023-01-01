Биография

Хан Хё-джу — южнокорейская актриса. В 2003 году получила главный приз конкурса корейской продовольственной компании «Мисс Бинг-Гур». Обладательница звания «Лучшая актриса» кинопремии «Синий дракон» и премии «Пэксан» за лучшую женскую роль. Признана одной из лучших мейнстримных актрис в Южной Корее. Родилась в Чхонджу 22 февраля 1987 года. В детстве успешно занималась легкой атлетикой. Но спорт не стал делом ее жизни. Несмотря на возражения отца, Хан переехала в Сеул и поступила в университет Донгук на факультет театра и кино. В 2005 году Хан Хё-джу начала появляться во второстепенных ролях, в том числе в сериале «Без остановки». Популярной стала в 2006 году благодаря своей блестящей игре в фильме «Весенний вальс». В том же году подписала контракт с популярным независимым режиссером Юн-ги Ли и снялась в его драме «Ночь-экспромт». Фильм имел оглушительный успех, что помогло Хан получить роли в двух крупных телесериалах — «Иль Чжи Мэ» и «Тон И». Обе ленты стали хитами. Хё-джу также снялась в главной роли в комедийной мелодраме «Великолепное наследие», этот сериал стал суперпопулярным. В 2012 году Хан появилась в эмоциональной драме «Всегда» и сыграла королеву в исторической драме «Маскарад», затем снялась в триллерах «Наблюдатели» и «Счастье», в высокобюджетном боевике «Перемещение». А всего в ее фильмографии 33 роли.