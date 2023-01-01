Иль Чжи Мэ (сериал, 2008) смотреть онлайн бесплатно
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- 16+72 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+71 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+65 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Иль Чжи Мэ
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Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Иль Чжи Мэ
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Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+59 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+65 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+66 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+65 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+61 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+63 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Прорицатель предсказал королю, что над Чосоном взойдет новое солнце, за которым потянутся люди, и взойдет оно из семьи его верноподданного Ли Вон Хо. Правитель воспринял это пророчество как весть о готовящемся предательстве, и приказал избавиться от потенциальной угрозы. Так мальчик �из уважаемой семьи стал сыном предателя и чудом избежал смерти. От перенесенных ужасов он потерял память, но добрые люди приютили ребенка и стали растить как собственного сына. Спустя годы по округе начали расходиться слухи о неуловимом воре Иль Чжи Мэ, который грабит богатых и отдает все бедным.
Предсказание начинает сбываться: над Чосоном начало восходить солнце, о котором уже перешептывается народ.
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