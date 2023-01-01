Иль Чжи Мэ
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Иль Чжи Мэ
9.12008, Iljimae 1 сезон
Боевики, Мелодрамы16+

Иль Чжи Мэ (сериал, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Прорицатель предсказал королю, что над Чосоном взойдет новое солнце, за которым потянутся люди, и взойдет оно из семьи его верноподданного Ли Вон Хо. Правитель воспринял это пророчество как весть о готовящемся предательстве, и приказал избавиться от потенциальной угрозы. Так мальчик из уважаемой семьи стал сыном предателя и чудом избежал смерти. От перенесенных ужасов он потерял память, но добрые люди приютили ребенка и стали растить как собственного сына. Спустя годы по округе начали расходиться слухи о неуловимом воре Иль Чжи Мэ, который грабит богатых и отдает все бедным.

Предсказание начинает сбываться: над Чосоном начало восходить солнце, о котором уже перешептывается народ.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb