Иль Чжи Мэ. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Иль Чжи Мэ
1-й сезон
2-я серия
9.12008, История о корейском Робин Гуде - выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») - такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви.
Боевик, Мелодрама18+

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Иль Чжи Мэ (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

История о корейском Робин Гуде - выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») - такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Боевик, Мелодрама
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb