9.1 2008, История о корейском Робин Гуде - выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») - такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви.

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