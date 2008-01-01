Иль Чжи Мэ (сериал, 2008) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

История о корейском Робин Гуде - выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») - такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви.





