WinkСериалыИль Чжи Мэ1-й сезон8-я серия
9.12008, История о корейском Робин Гуде - выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») - такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви.
Боевик, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
Иль Чжи Мэ (сериал, 2008) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
История о корейском Робин Гуде - выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») - такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Боевик, Мелодрама
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb