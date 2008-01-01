WinkСериалыИль Чжи Мэ1-й сезон7-я серия
9.12008, История о корейском Робин Гуде - выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») - такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви.
Боевики, Мелодрамы16+
Иль Чжи Мэ (сериал, 2008) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+72 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+71 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+65 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+64 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+66 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+63 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+59 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+55 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+57 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+59 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+56 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+59 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+65 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+65 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+66 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+65 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+61 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+63 мин
Иль Чжи Мэ
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
История о корейском Робин Гуде - выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») - такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви.
Сериал Иль Чжи Мэ 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Боевики, Мелодрамы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb