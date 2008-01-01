Иль Чжи Мэ. Сезон 1. Серия 7
Wink
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Иль Чжи Мэ
1-й сезон
7-я серия
9.12008, История о корейском Робин Гуде - выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») - такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви.
Боевики, Мелодрамы16+

Иль Чжи Мэ (сериал, 2008) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о корейском Робин Гуде - выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») - такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb