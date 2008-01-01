Иль Чжи Мэ (сериал, 2008) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

WinkСериалыИль Чжи Мэ1-й сезон18-я серия
9.12008, История о корейском Робин Гуде - выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») - такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви.
Боевик, Мелодрама16+
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Боевик, Мелодрама
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb