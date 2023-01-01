Параллельные миры
Wink
Сериалы
Параллельные миры

Параллельные миры (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.52016, W 1 сезон
Мелодрамы, Триллеры16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о странном и загадочном романе между парнем Кан-Чхолем, который очень богат, но существует только в вэб-комиксе «W», и девушкой О Ен-Джу, которая является хирургом в реальном мире.

Все сезоны сериала Параллельные миры смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Параллельные миры»

Всё