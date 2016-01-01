Параллельные миры. Серия 13
Wink
Сериалы
Параллельные миры
1-й сезон
13-я серия

Параллельные миры (сериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

9.52016, W
Мелодрамы, Фэнтези16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о странном и загадочном романе между парнем Кан-Чхолем, который очень богат, но существует только в вэб-комиксе «W», и девушкой О Ен-Джу, которая является хирургом в реальном мире.

Сериал Параллельные миры 1 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрамы, Фэнтези, Триллеры
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Параллельные миры»