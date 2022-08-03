Параллельные миры (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
9.42016, W
Мелодрама, Триллер16+
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+59 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+59 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+58 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+57 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+58 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+59 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+59 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+58 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+57 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+57 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+57 мин
Параллельные миры
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
История о странном и загадочном романе между парнем Кан-Чхолем, который очень богат, но существует только в вэб-комиксе «W», и девушкой О Ен-Джу, которая является хирургом в реальном мире.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама, Фэнтези, Триллер
КачествоFull HD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЧДРежиссёр
Чон
Дэ-юн
- ЛДАктёр
Ли
Джон-сок
- Актриса
Хан
Хё-джу
- ЧЮАктриса
Чон
Ю-джин
- КГАктёр
Кан
Ги-ён
- Актёр
Ким
И-сон
- ЛЩАктёр
Ли
Щи-он
- ЛТАктёр
Ли
Тхэ-хван
- ПВАктёр
Пак
Вон-сан
- ХДАктёр
Хо
Джон-до
- ХСАктриса
Хван
Сок-чон
- СДСценарист
Сон
Джэ-джон
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ПСКомпозитор
Пак
Сон-иль