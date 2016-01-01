Параллельные миры. Серия 10
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Параллельные миры
1-й сезон
10-я серия

Параллельные миры (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

9.52016, W
Мелодрамы, Зарубежные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о странном и загадочном романе между парнем Кан-Чхолем, который очень богат, но существует только в вэб-комиксе «W», и девушкой О Ен-Джу, которая является хирургом в реальном мире.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Параллельные миры»

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