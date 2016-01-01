WinkСериалыПараллельные миры1-й сезон11-я серия
Параллельные миры (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
9.52016, W
Мелодрама, Триллер16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История о странном и загадочном романе между парнем Кан-Чхолем, который очень богат, но существует только в вэб-комиксе «W», и девушкой О Ен-Джу, которая является хирургом в реальном мире.
Сериал Параллельные миры 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЧДРежиссёр
Чон
Дэ-юн
- ЛДАктёр
Ли
Джон-сок
- Актриса
Хан
Хё-джу
- ЧЮАктриса
Чон
Ю-джин
- КГАктёр
Кан
Ги-ён
- Актёр
Ким
И-сон
- ЛЩАктёр
Ли
Щи-он
- ЛТАктёр
Ли
Тхэ-хван
- ПВАктёр
Пак
Вон-сан
- ХДАктёр
Хо
Джон-до
- ХСАктриса
Хван
Сок-чон
- СДСценарист
Сон
Джэ-джон
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ПСКомпозитор
Пак
Сон-иль