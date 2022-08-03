Параллельные миры. Серия 16
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Параллельные миры
1-й сезон
16-я серия

Параллельные миры (сериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

9.42016, W
Мелодрама, Триллер16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о странном и загадочном романе между парнем Кан-Чхолем, который очень богат, но существует только в вэб-комиксе «W», и девушкой О Ен-Джу, которая является хирургом в реальном мире.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Параллельные миры»