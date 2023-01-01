Счастье (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+67 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+66 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+63 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+69 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+69 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+68 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+63 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+73 мин
Счастье
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Антиутопия по мотивам реальных событий: мрачный корейский сериал о мире, захваченном коронавирусом — приходите на Wink, чтобы смотреть сериал «Счастье» в хорошем качестве.
Эпидемия COVID-19 получила новый виток в Южной Корее: жертвы мутирующего вируса внезапно начинают испытывать жажду человеческой крови. Так мишенью одного из «зомби» становится Юн Сэ-бом из отдела по борьбе с терроризмом. Девушка попадает в кризисный центр и, хотя болезни у нее не находят, пользуется случаем и вступает в фиктивный брак с другом, чтобы получить от государства квартиру. Схема срабатывает, однако радость вскоре омрачает карантин — все здание наглухо запирают, и совсем чужие друг другу соседи теперь вынуждены выживать в условиях изоляции. А ведь вирус где-то среди них...
Выдержит ли Юн Сэ-бом это напряжение и кто станет настоящей жертвой карантина? Узнайте ответы в 1 сезоне напряженного триллера — дорама «Счастье» с русской озвучкой ждет вас в отличном качестве на Wink.
Сериал Счастье 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыФантастика, Ужасы, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- АГРежиссёр
Ан
Гиль-хо
- Актриса
Хан
Хё-джу
- ПХАктёр
Пак
Хён-щик
- Актёр
Чо
У-джин
- ЛДАктёр
Ли
Джун-хёк
- ПХАктёр
Пэк
Хён-джин
- ПХАктриса
Пэ
Хэ-сон
- МЕАктриса
Мун
Е-вон
- ПХАктёр
Пак
Хён-су
- ЧУАктриса
Чон
Ун-сон
- СДАктриса
Сон
Джи-у
- ХССценарист
Хан
Сан-ун
- СММонтажёр
Стив
М. Чхве
- ПКМонтажёр
Пак
Кён-сук
- КИОператор
Ким
Ир-ён
- ЧСОператор
Чхве
Сан-мук
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон