Счастье (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

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Антиутопия по мотивам реальных событий: мрачный корейский сериал о мире, захваченном коронавирусом — приходите на Wink, чтобы смотреть сериал «Счастье» в хорошем качестве.



Эпидемия COVID-19 получила новый виток в Южной Корее: жертвы мутирующего вируса внезапно начинают испытывать жажду человеческой крови. Так мишенью одного из «зомби» становится Юн Сэ-бом из отдела по борьбе с терроризмом. Девушка попадает в кризисный центр и, хотя болезни у нее не находят, пользуется случаем и вступает в фиктивный брак с другом, чтобы получить от государства квартиру. Схема срабатывает, однако радость вскоре омрачает карантин — все здание наглухо запирают, и совсем чужие друг другу соседи теперь вынуждены выживать в условиях изоляции. А ведь вирус где-то среди них...



Выдержит ли Юн Сэ-бом это напряжение и кто станет настоящей жертвой карантина? Узнайте ответы в 1 сезоне напряженного триллера — дорама «Счастье» с русской озвучкой ждет вас в отличном качестве на Wink.



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