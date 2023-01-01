Полиция Токио
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Полиция Токио
8.92022, Tokyo Vice 2 сезона
Триллеры, Драмы18+
Американский журналист погружается в криминальный мир японской столицы. Криминальная драма по реальной истории
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Полиция Токио (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Полиция Токио» — сериал 2022 года о журналисте, исследующем криминальный мир якудза.

В конце 1990-х годов американский журналист Джейк Адельштейн отправляется в загадочную Японию, где устраивается на работу в крупнейшую газету страны и становится первым иностранным журналистом издания. Но амбиции ведут его еще дальше — стремление добиться большего приводит журналиста в криминальный мир Токио. Различные группировки якудза, японской мафии, постоянно враждуют между собой, а репортер бесстрашно пишет об этом. Ему помогает детектив Хирото Катагири, но явно не так бескорыстно, как думает наивный американец…

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb