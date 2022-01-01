Полиция Токио (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Конец 90-х. Приехав в Японию, Джейк Адельштейн становится первым иностранным журналистом в крупнейшей газете страны. Постепенно амбиции парня приводят его в опасный мир токийского криминала. Различные кланы местной мафии — якудза — постоянно ведут междоусобные бои, а репортер смело пишет об этом. Детектив Хирото Катагири берет Джейка под свое крыло и снабжает его полезной информацией, взамен получая много ценных сведений от наивного американца.



