Полиция Токио. Сезон 2
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Полиция Токио
2-й сезон

Полиция Токио (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

8.92022, Tokyo Vice 10 серий
Триллеры, Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Полиция Токио» 2 сезон продолжает историю криминалиста Джейка Адельштейна, втянутого в мир японской мафии.

Джейк уже успел испытать на себе все прелести жизни в суровой Японии. Его моральные принципы редко играют ему на руку, ведь якудза не церемонятся с иностранцами, особенно сующими нос не в свое дело. Его помощнику-детективу объяснили, что попытки противостоять местным боссам могут привести к угрозе для жизни его родных. Саманта была вынуждена заключить сделку с бандитами, чтобы спасти бизнес. Судьбы всех героев вновь пересекутся, когда в город вернется опасный Тодзава, намеревающийся взять под контроль весь криминальный мир Токио...

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb