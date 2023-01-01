Полиция Токио (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+55 мин
Полиция Токио
Сезон 2 Серия 1
- 18+58 мин
Полиция Токио
Сезон 2 Серия 2
- 18+52 мин
Полиция Токио
Сезон 2 Серия 3
- 18+52 мин
Полиция Токио
Сезон 2 Серия 4
- 18+53 мин
Полиция Токио
Сезон 2 Серия 5
- 18+54 мин
Полиция Токио
Сезон 2 Серия 6
- 18+54 мин
Полиция Токио
Сезон 2 Серия 7
- 18+54 мин
Полиция Токио
Сезон 2 Серия 8
- 18+49 мин
Полиция Токио
Сезон 2 Серия 9
- 18+59 мин
Полиция Токио
Сезон 2 Серия 10
Сюжет
«Полиция Токио» 2 сезон продолжает историю криминалиста Джейка Адельштейна, втянутого в мир японской мафии.
Джейк уже успел испытать на себе все прелести жизни в суровой Японии. Его моральные принципы редко играют ему на руку, ведь якудза не церемонятся с иностранцами, особенно сующими нос не в свое дело. Его помощнику-детективу объяснили, что попытки противостоять местным боссам могут привести к угрозе для жизни его родных. Саманта была вынуждена заключить сделку с бандитами, чтобы спасти бизнес. Судьбы всех героев вновь пересекутся, когда в город вернется опасный Тодзава, намеревающийся взять под контроль весь криминальный мир Токио...
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