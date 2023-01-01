Полиция Токио (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

«Полиция Токио» 2 сезон продолжает историю криминалиста Джейка Адельштейна, втянутого в мир японской мафии.



Джейк уже успел испытать на себе все прелести жизни в суровой Японии. Его моральные принципы редко играют ему на руку, ведь якудза не церемонятся с иностранцами, особенно сующими нос не в свое дело. Его помощнику-детективу объяснили, что попытки противостоять местным боссам могут привести к угрозе для жизни его родных. Саманта была вынуждена заключить сделку с бандитами, чтобы спасти бизнес. Судьбы всех героев вновь пересекутся, когда в город вернется опасный Тодзава, намеревающийся взять под контроль весь криминальный мир Токио...



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