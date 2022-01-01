Полиция Токио (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Полиция Токио. Сезон 2. Серия 3
Полиция Токио
2-й сезон
3-я серия
8.92022, Tokyo Vice
Триллер, Драма18+
Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Полиция Токио» — сериал 2022 года о журналисте, исследующем криминальный мир якудза.

В конце 1990-х годов американский журналист Джейк Адельштейн отправляется в загадочную Японию, где устраивается на работу в крупнейшую газету страны и становится первым иностранным журналистом издания. Но амбиции ведут его еще дальше — стремление добиться большего приводит журналиста в криминальный мир Токио. Различные группировки якудза, японской мафии, постоянно враждуют между собой, а репортер бесстрашно пишет об этом. Ему помогает детектив Хирото Катагири, но явно не так бескорыстно, как думает наивный американец…

Затянут ли журналиста и детектива опасные тайны якудза? Смотреть «Полиция Токио» вы можете в подписке Amediateka на Wink!

Страна
США, Япония
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb