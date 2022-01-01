Полиция Токио (сериал, 2022) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

«Полиция Токио» — сериал 2022 года о журналисте, исследующем криминальный мир якудза.



В конце 1990-х годов американский журналист Джейк Адельштейн отправляется в загадочную Японию, где устраивается на работу в крупнейшую газету страны и становится первым иностранным журналистом издания. Но амбиции ведут его еще дальше — стремление добиться большего приводит журналиста в криминальный мир Токио. Различные группировки якудза, японской мафии, постоянно враждуют между собой, а репортер бесстрашно пишет об этом. Ему помогает детектив Хирото Катагири, но явно не так бескорыстно, как думает наивный американец…



