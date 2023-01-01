Полиция Токио (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Полиция Токио» (2022) 1 сезон драматического детективного сериала, основанного на мемуарах криминалиста Джейка Адельштейна, долгое время прожившего в Японии.



События разворачиваются в Токио в 1990-х годах. Молодой американский журналист по имени Джейк Адельштейн (в исполнении Энсела Элгорта) переезжает в японскую столицу и начинает работать в одной из местных газет. Он становится первым иностранным репортером, которого принимает под свое руководство опытный детектив Хирото Катагири из отдела по борьбе с организованной преступностью. С каждым днем Джейк все более погружается в криминальную жизнь Токио, где абсолютно каждый имеет свои страшные тайны, и даже сам детектив.



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