Полиция Токио (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Конец 90-х. Приехав в Японию, Джейк Адельштейн становится первым иностранным журналистом в крупнейшей газете страны. Постепенно амбиции парня приводят его в опасный мир токийского криминала. Различные кланы местной мафии — якудза — постоянно ведут междоусобные бои, а репортер смело пишет об этом. Детектив Хирото Катагири берет Джейка под свое крыло и снабжает его полезной информацией, взамен получая много ценных сведений от наивного американца.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb