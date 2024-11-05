WinkСериалыПолиция Токио1-й сезон8-я серия
8.82022, Tokyo Vice
Триллер, Драма18+
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Полиция Токио (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Конец 90-х. Приехав в Японию, Джейк Адельштейн становится первым иностранным журналистом в крупнейшей газете страны. Постепенно амбиции парня приводят его в опасный мир токийского криминала. Различные кланы местной мафии — якудза — постоянно ведут междоусобные бои, а репортер смело пишет об этом. Детектив Хирото Катагири берет Джейка под свое крыло и снабжает его полезной информацией, взамен получая много ценных сведений от наивного американца.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb