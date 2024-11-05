Полиция Токио. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Полиция Токио
1-й сезон
8-я серия
8.82022, Tokyo Vice
Триллер, Драма18+
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Полиция Токио (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Конец 90-х. Приехав в Японию, Джейк Адельштейн становится первым иностранным журналистом в крупнейшей газете страны. Постепенно амбиции парня приводят его в опасный мир токийского криминала. Различные кланы местной мафии — якудза — постоянно ведут междоусобные бои, а репортер смело пишет об этом. Детектив Хирото Катагири берет Джейка под свое крыло и снабжает его полезной информацией, взамен получая много ценных сведений от наивного американца.

Страна
США, Япония
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb