Силачка До Бон-сун (Сериал 2017) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+69 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+67 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+66 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+66 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+66 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+66 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+70 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+69 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+67 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+67 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+68 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+65 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+64 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+67 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+67 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+71 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Хрупкая и слабая внутри, но необыкновенно сильная физически девушка становится телохранителем богача: южнокорейский сериал «Силачка До Бон-сун» доступен на Wink! Романтическая дорама с Пак По-ен в главной роли.
Издавна женщины из рода До Бон-сун обладали уникальными способностями, превосходящими возможнос�ти обычных людей. Однако это дарование требовало особой ответственности: его использование в корыстных целях могло привести к исчезновению суперспособности. Для молодой и нежной До Бон-сун этот дар — самое настоящее наказание, но ей все же приходится им пользоваться. Однажды она применяет сверхъестественные способности, чтобы защитить от бандитов привлекательного парня по имени Ан Ми-хек, оказавшегося главой компании по разработке видеоигр. В благодарность он предлагает ей стать своим телохранителем, и, незаметно для себя, влюбляется в девушку.
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