Силачка До Бон-сун (Сериал 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Хрупкая и слабая внутри, но необыкновенно сильная физически девушка становится телохранителем богача: южнокорейский сериал «Силачка До Бон-сун» доступен на Wink! Романтическая дорама с Пак По-ен в главной роли.



Издавна женщины из рода До Бон-сун обладали уникальными способностями, превосходящими возможнос�ти обычных людей. Однако это дарование требовало особой ответственности: его использование в корыстных целях могло привести к исчезновению суперспособности. Для молодой и нежной До Бон-сун этот дар — самое настоящее наказание, но ей все же приходится им пользоваться. Однажды она применяет сверхъестественные способности, чтобы защитить от бандитов привлекательного парня по имени Ан Ми-хек, оказавшегося главой компании по разработке видеоигр. В благодарность он предлагает ей стать своим телохранителем, и, незаметно для себя, влюбляется в девушку.



Если вы хотите наблюдать за развитием отношений между До Бон-сун и Ан Ми-хеком, то не пропустите забавный сериал «Силачка До Бон-сун» — смотреть дорама онлайн можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



Все сезоны сериала Силачка До Бон-сун смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.