Силачка До Бон-сун (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+69 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+67 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+66 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+66 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+66 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+66 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+70 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+69 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+67 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+67 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+68 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+65 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+64 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+67 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+67 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+71 мин
Силачка До Бон-сун
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Хрупкая девушка с необычными способностями становится телохранителем высокомерного богача. Если вы хотите окунуться в водоворот опасностей и интриг, где каждый шаг может стоить жизни, а каждый взгляд скрывает глубокие чувства, то не пропустите дораму «Силачка До Бон-сун» — 1 сезон ждет вас онлайн на Wink.
В �первом сезоне вы познакомитесь с До Бон-сун — не просто скромной наследницей сверхъестественной силы, но и нежной девушкой, мечтающей о карьере в игровой индустрии. Ее жизнь кардинально меняется, когда она становится телохранителем Ан Мин-хека — эксцентричного, но обаятельного директора компании, специализирующейся на разработке видеоигр. Отношения главных героев развиваются на фоне ярких и динамичных сцен, где каждый эпизод заставит ваше сердце биться чаще.
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