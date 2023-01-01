Силачка До Бон-сун (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хрупкая девушка с необычными способностями становится телохранителем высокомерного богача. Если вы хотите окунуться в водоворот опасностей и интриг, где каждый шаг может стоить жизни, а каждый взгляд скрывает глубокие чувства, то не пропустите дораму «Силачка До Бон-сун» — 1 сезон ждет вас онлайн на Wink.



В �первом сезоне вы познакомитесь с До Бон-сун — не просто скромной наследницей сверхъестественной силы, но и нежной девушкой, мечтающей о карьере в игровой индустрии. Ее жизнь кардинально меняется, когда она становится телохранителем Ан Мин-хека — эксцентричного, но обаятельного директора компании, специализирующейся на разработке видеоигр. Отношения главных героев развиваются на фоне ярких и динамичных сцен, где каждый эпизод заставит ваше сердце биться чаще.



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