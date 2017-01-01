Силачка До Бон-сун (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Невероятно сильная То Бон-сун влюблена в Кук-ту, педанта и зануду, поэтому девушка изо всех сил пытается подстроиться под его идеальный типаж — быть милой, очаровательной и изящной. То есть обычной. Но Бон-сун всe-таки необычная, поэтому получает работу телохранителя наследника богатой семьи Ан Мин-хeка. А тот — полная противоположность еe возлюбленного: импульсивный, высокомерный и избалованный.



Сериал Силачка До Бон-сун 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.