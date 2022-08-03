Силачка До Бон-сун. Серия 16
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Силачка До Бон-сун
1-й сезон
16-я серия

Силачка До Бон-сун (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

9.52017, Himssen yeoja Do Bong-sun
Комедия, Фантастика18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Невероятно сильная То Бон-сун влюблена в Кук-ту, педанта и зануду, поэтому девушка изо всех сил пытается подстроиться под его идеальный типаж — быть милой, очаровательной и изящной. То есть обычной. Но Бон-сун всe-таки необычная, поэтому получает работу телохранителя наследника богатой семьи Ан Мин-хeка. А тот — полная противоположность еe возлюбленного: импульсивный, высокомерный и избалованный.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb