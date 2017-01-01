Силачка До Бон-сун (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
9.52017, Himssen yeoja Do Bong-sun
Комедия, Фэнтези18+
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О сериале
Невероятно сильная То Бон-сун влюблена в Кук-ту, педанта и зануду, поэтому девушка изо всех сил пытается подстроиться под его идеальный типаж — быть милой, очаровательной и изящной. То есть обычной. Но Бон-сун всe-таки необычная, поэтому получает работу телохранителя наследника богатой семьи Ан Мин-хeка. А тот — полная противоположность еe возлюбленного: импульсивный, высокомерный и избалованный.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb