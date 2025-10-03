Заколдованный дворец (сериал, 2025) смотреть онлайн

История о духе, затаившем обиду на короля, шамане, сражающемся с ним, и имуги Чхоль И.

Юн Гап (Юк Сон Чжэ) - инспектор в королевской библиотеке, которым овладел дух имуги (мифический морской змей, который может стать драконом) Кан Чхоль И. Ё Ри (Бона) - единственная внучка уважаемого шамана, на которую возлагаются большие надежды, что она станет великой шаманкой. Главных героев связывают детская дружба и первая любовь. Ли Сон (Ким Джи Хун) - король-реформатор, мечтающий о сильной нации. Во дворце продолжают происходить странные и ужасные происшествия. Они связаны с могущественными женщинами-призраками, которые затаили обиду на королевскую семью. Чтобы избавиться от призраков, Юн Гап, Ё Ри и король Ли Сон ищут тайну женщин-призраков.



