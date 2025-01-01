Заколдованный дворец (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Заколдованный дворец. Сезон 1. Серия 9
9.02025, Gwigung
Мелодрама, Фэнтези18+
О сериале

В близкого друга девушки, способной общаться с потусторонним миром, вселяется дух коварного дракона, который мечтает покинуть мир людей. Историческое фэнтези «Заколдованный дворец» — дорама о притяжении двух противоположностей.

Дракон Канчхоль ненавидит человечество. Запертый на земле, он много лет приносит всем вокруг страдания и боль. Больше всего достается Ёри — девушке из семьи шаманов, способной видеть духов. Дракон уверен, что она позволит ему наконец вознестись, однако Ёри презирает его, виня в смерти бабушки. Связь с Канчхолем делает девушку изгоем в деревне, и единственным ее защитником остается друг детства Юнгап, ставший королевским советником. В день, когда Ёри соглашается поехать с Юнгапом во дворец, с ним жестоко расправляются враги. Воспользовавшись моментом, Канчхоль вселяется в тело Юнгапа и, хотя у него не выходит обмануть Ёри, они продолжают путь вместе. Тем временем королевский дворец оказывается захвачен злым духом.

Удастся ли Ёри вернуть друга, прогнать Канчхоля и разгадать придворные тайны, расскажет «Заколдованный дворец» (2025). Найти дораму с русской озвучкой вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb