Заколдованный дворец (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
Заколдованный дворец
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
В близкого друга девушки, способной общаться с потусторонним миром, вселяется дух коварного дракона, который мечтает покинуть мир людей. Историческое фэнтези «Заколдованный дворец» — дорама о притяжении двух противоположностей.
Дракон Канчхоль ненавидит человечество. Запертый на земле, он много лет приносит всем вокруг страдания и боль. Больше всего достается Ёри — девушке из семьи шаманов, способной видеть духов. Дракон уверен, что она позволит ему наконец вознестись, однако Ёри презирает его, виня в смерти бабушки. Связь с Канчхолем делает девушку изгоем в деревне, и единственным ее защитником остается друг детства Юнгап, ставший королевским советником. В день, когда Ёри соглашается поехать с Юнгапом во дворец, с ним жестоко расправляются враги. Воспользовавшись моментом, Канчхоль вселяется в тело Юнгапа и, хотя у него не выходит обмануть Ёри, они продолжают путь вместе. Тем временем королевский дворец оказывается захвачен злым духом.
Удастся ли Ёри вернуть друга, прогнать Канчхоля и разгадать придворные тайны, расскажет «Заколдованный дворец» (2025). Найти дораму с русской озвучкой вы сможете на нашем видеосервисе Wink.