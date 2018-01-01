Wink
Заколдованный дворец
Актёры и съёмочная группа сериала «Заколдованный дворец»

Актёры и съёмочная группа сериала «Заколдованный дворец»

Режиссёры

Юн Сон-щик

Yoon Seong-shik
Режиссёр
Ким Джи-ён

Kim Ji-yeon
Режиссёр

Актёры

Юк Сон-джэ

Yook Seong-jae
АктёрYoon Gap
Пона

Bona
АктрисаYeo-ri
Ким Джи-хун

Kim Ji-hoon
АктёрLee Seong
Ким Ён-гван

Kim Yeong-gwang
АктёрImugi
Ким Ин-гвон

Kim In-gwon
АктёрKim Eung-soon
Киль Хэ-ён

Kil Hae-yeon
АктрисаNeop-deok
Чха Чхон-хва

Cha Cheong-hwa
АктрисаYeong-geum
Сон Бён-хо

Son Byeong-ho
АктёрKim Bong-in
Щин Сыль-ги

Shin Seul-gi
АктрисаChoi In-seon
Хан Со-ын

Han So-eun
АктрисаQueen Park
Сон Джи-у

Song Ji-woo
Актриса
Ан Нэ-сан

An Nae-sang
АктёрChoi Won-woo
Ким Сан-хо

Kim Sang-ho
АктёрPoong-san

Сценаристы

Юн Су-джон

Yoon Soo-jeong
Сценарист