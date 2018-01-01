WinkСериалыЗаколдованный дворецАктёры и съёмочная группа сериала «Заколдованный дворец»
Актёры и съёмочная группа сериала «Заколдованный дворец»
Актёры
АктёрYoon Gap
Юк Сон-джэYook Seong-jae
АктрисаYeo-ri
ПонаBona
АктёрLee Seong
Ким Джи-хунKim Ji-hoon
АктёрImugi
Ким Ён-гванKim Yeong-gwang
АктёрKim Eung-soon
Ким Ин-гвонKim In-gwon
АктрисаNeop-deok
Киль Хэ-ёнKil Hae-yeon
АктрисаYeong-geum
Чха Чхон-хваCha Cheong-hwa
АктёрKim Bong-in
Сон Бён-хоSon Byeong-ho
АктрисаChoi In-seon
Щин Сыль-гиShin Seul-gi
АктрисаQueen Park
Хан Со-ынHan So-eun
Актриса
Сон Джи-уSong Ji-woo
АктёрChoi Won-woo
Ан Нэ-санAn Nae-sang
АктёрPoong-san