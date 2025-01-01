Заколдованный дворец (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Заколдованный дворец. Сезон 1. Серия 5
Заколдованный дворец
1-й сезон
5-я серия
2025, Gwigung
Мелодрама, Фэнтези18+

Контент станет доступным 03.10.2025

История о духе, затаившем обиду на короля, шамане, сражающемся с ним, и имуги Чхоль И.
Юн Гап (Юк Сон Чжэ) - инспектор в королевской библиотеке, которым овладел дух имуги (мифический морской змей, который может стать драконом) Кан Чхоль И. Ё Ри (Бона) - единственная внучка уважаемого шамана, на которую возлагаются большие надежды, что она станет великой шаманкой. Главных героев связывают детская дружба и первая любовь. Ли Сон (Ким Джи Хун) - король-реформатор, мечтающий о сильной нации. Во дворце продолжают происходить странные и ужасные происшествия. Они связаны с могущественными женщинами-призраками, которые затаили обиду на королевскую семью. Чтобы избавиться от призраков, Юн Гап, Ё Ри и король Ли Сон ищут тайну женщин-призраков.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb