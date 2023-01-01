Врачи
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Врачи
9.42016, Dakteoseu 1 сезон
Драмы, Мелодрамы16+

Врачи (Сериал 2016) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Врачи» — дорама не столько о врачах, сколько о людях и их отношениях. Смелые, сильные духом и нетипичные персонажи ждут вас в дораме «Врачи» (2016).

У молодой бунтарки Хе Чон не было счастливого детства: ей часто приходилось брать дело в свои руки и отстаивать правду кулаками. Теперь она выросла, но эта привычка бороться осталась с ней, а ведь Че Хон — уже уважаемый врач, а не агрессивный подросток. Героиня переводится работать в другую больницу, но, кажется конкуренция, там намного жестче... Совладает ли она со своим буйным характером? А может, ей просто нужна помощь мудрого учителя?

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb