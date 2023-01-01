Врачи (Сериал 2016) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Врачи
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Врачи
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Врачи
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Врачи
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Врачи
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Врачи
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Врачи
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Врачи
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Врачи
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Врачи
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Врачи
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+61 мин
Врачи
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Врачи
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+59 мин
Врачи
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
«Врачи» — дорама не столько о врачах, сколько о людях и их отношениях. Смелые, сильные духом и нетипичные персонажи ждут вас в дораме «Врачи» (2016).
У молодой бунтарки Хе Чон не было счастливого детства: ей часто приходилось брать дело в свои руки и отстаивать правду кулаками. Теперь она выросла, но эта привычка бороться осталась с ней, а ведь Че Хон — уже уважаемый врач, а не агрессивный подросток. Героиня переводится работать в другую больницу, но, кажется конкуренция, там намного жестче... Совладает ли она со своим буйным характером? А может, ей просто нужна помощь мудрого учителя?
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