Врачи (Сериал 2016) смотреть онлайн

Сюжет

«Врачи» — дорама не столько о врачах, сколько о людях и их отношениях. Смелые, сильные духом и нетипичные персонажи ждут вас в дораме «Врачи» (2016).



У молодой бунтарки Хе Чон не было счастливого детства: ей часто приходилось брать дело в свои руки и отстаивать правду кулаками. Теперь она выросла, но эта привычка бороться осталась с ней, а ведь Че Хон — уже уважаемый врач, а не агрессивный подросток. Героиня переводится работать в другую больницу, но, кажется конкуренция, там намного жестче... Совладает ли она со своим буйным характером? А может, ей просто нужна помощь мудрого учителя?



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