Врачи. Серия 2
Wink
Сериалы
Врачи
1-й сезон
2-я серия
9.42016, Dakteoseu
Драма, Мелодрама16+

Врачи (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда Хе-джон была маленькой, ей приходилось нелегко, поэтому она выросла очень сильной. Теперь она врач.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb