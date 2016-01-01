Врачи. Серия 18
Wink
Сериалы
Врачи
1-й сезон
18-я серия
9.42016, Dakteoseu
Драмы, Комедии16+

Врачи (сериал, 2016) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Когда Хе-джон была маленькой, ей приходилось нелегко, поэтому она выросла очень сильной. Теперь она врач.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb