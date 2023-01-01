Врачи (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Врачи
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Врачи
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Врачи
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Врачи
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Врачи
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Врачи
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Врачи
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Врачи
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Врачи
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Врачи
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Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Врачи
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Врачи
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Врачи
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Врачи
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Врачи
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Перед вами дорама «Врачи»: 1 сезон расскажет нам историю любви смелого врача Хе Чон и ее вдохновителе — простом учителе из школы.
С детства Хе Чон хлебнула достаточно горя и выросла агрессивной молодой женщиной, готовой чуть что броситься на обидчика с кулаками. Однако теперь она врач и такое поведение ей не к лицу. Героине предстоит перевод в новую больницу, где царит жесткая конкуренция, и там же ее настигает то прошлое, о котором Че Хон хотела бы забыть…
Прошлое и настоящее причудливо переплетаются в этой дораме. Получится ли у Хе Чон продолжить свою карьеру в медицине и кто поможет ей на этом пути? Смотреть дораму «Врачи» с русской озвучкой приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
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