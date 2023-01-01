Дорама Корё-киданьские войны (2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+59 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+63 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+60 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+62 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+50 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+50 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+50 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+55 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+50 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+49 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+50 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+50 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+49 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+47 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 14Беспл�атно
- 18+50 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+57 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+67 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+51 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+54 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+55 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+53 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+54 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+56 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+56 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+56 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+64 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+54 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+59 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 18+55 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 18+49 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 18+53 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 18+62 мин
Коре-киданьские войны
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
Сюжет
Исторический сериал, рассказывающий о противостоянии корейских племен монгольской агрессии. «Коре-киданьские войны», сериал, с 2023 года транслирующийся на телевидении, можно посмотреть на Wink.
В центре сюжета исторической драмы два народа — коре и кидани. Государство Коре состоит из разрозненных корейских племен, и на них регулярно нападают кочевые монгольские племена кидани. Чтобы противостоять атакам монгол, 19-летний император Хенджон начинает объединять народы коре. Но у юного короля мало опыта в управлении государством. Его политическим советником становится Кан Гам-чхан, военачальник армии коре, благодаря которому Хенджон войдет в историю как справедливый и бесстрашный правитель.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыВоенные, Драмы
Рейтинг
- ЧУРежиссёр
Чон
У-сон
- КХРежиссёр
Ким
Хан-соль
- КДАктёр
Ким
Дон-джун
- ЧСАктёр
Чхве
Су-джон
- ЧСАктёр
Чи
Сын-хён
- Актёр
Ли
Вон-джон
- ХДАктёр
Хан
Джэ-ён
- ЛЩАктриса
Ли
Щи-а
- ЛДАктёр
Ли
Джэ-ён
- ЧХАктёр
Чо
Хи-бон
- ЧСАктёр
Чу
Сок-тхэ
- ХСАктриса
Ха
Сын-ни
- ЧСАктёр
Чо
Сын-ён
- ЛМАктриса
Ли
Мин-ён
- ПВАктёр
Пак
Вон-сок
- ЧИАктёр
Чан
Ин-соп
- ЛДАктёр
Ли
Джи-хун
- КДАктёр
Кон
Джон-хван
- КТАктёр
Ким
Тхэ-хан
- СДАктёр
Сон
Джон-бом
- СДАктёр
Сон
До-хён
- КСАктёр
Ким
Сан-хо
- ЛДСценарист
Ли
Джон-у