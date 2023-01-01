Коре-киданьские войны
Wink
Сериалы
Коре-киданьские войны
8.52023, Goryeo georan jeonjaeng 1 сезон
Военные, Драмы18+
Молодой император объединяет корейские племена для борьбы с монгольской агрессией. Зрелищный исторический сериал

Дорама Корё-киданьские войны (2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Исторический сериал, рассказывающий о противостоянии корейских племен монгольской агрессии. «Коре-киданьские войны», сериал, с 2023 года транслирующийся на телевидении, можно посмотреть на Wink.

В центре сюжета исторической драмы два народа — коре и кидани. Государство Коре состоит из разрозненных корейских племен, и на них регулярно нападают кочевые монгольские племена кидани. Чтобы противостоять атакам монгол, 19-летний император Хенджон начинает объединять народы коре. Но у юного короля мало опыта в управлении государством. Его политическим советником становится Кан Гам-чхан, военачальник армии коре, благодаря которому Хенджон войдет в историю как справедливый и бесстрашный правитель.

Хотите узнать, как государству Коре удалось одержать победу над киданами? Тогда не пропустите проект «Коре-киданьские войны» — смотреть сериал можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Все сезоны сериала Коре-киданьские войны смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Коре-киданьские войны»

Всё