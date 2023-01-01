Дорама Корё-киданьские войны (2023) смотреть онлайн

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Исторический сериал, рассказывающий о противостоянии корейских племен монгольской агрессии. «Коре-киданьские войны», сериал, с 2023 года транслирующийся на телевидении, можно посмотреть на Wink.



В центре сюжета исторической драмы два народа — коре и кидани. Государство Коре состоит из разрозненных корейских племен, и на них регулярно нападают кочевые монгольские племена кидани. Чтобы противостоять атакам монгол, 19-летний император Хенджон начинает объединять народы коре. Но у юного короля мало опыта в управлении государством. Его политическим советником становится Кан Гам-чхан, военачальник армии коре, благодаря которому Хенджон войдет в историю как справедливый и бесстрашный правитель.



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