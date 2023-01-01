Что случилось с секретарем Ким? (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Иногда служ�ебный роман вырастает не из страсти, а из необходимости удержать ценные кадры. А что выходит из подобных ситуаций — покажет дорама «Что случилось с секретарем Ким?» на Wink.



Ким Ми-со работает в компании уже девять лет и великолепно справляется со своими обязанностями. Даже самовлюбленный начальник Ли Ен-джун не препятствие для ее карьеры, а ведь его характер даже в комплекте с гениальностью вынести может не каждый. Однако пришло время подумать о личной жизни — заняться чем-то кроме работы, выйти замуж и завести семью, а с таким плотным графиком этого сделать невозможно. Узнав об этом, Ли Ен-джун предлагает Ким сохранить работу и… стать его девушкой.



Получится ли у двух влюбленных в работу коллег построить хорошие отношения? Смотрите в дораме «Что случилось с секретарем Ким?» на Wink.



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